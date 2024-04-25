"Ее судьбу будет решать народ": в КГГА прокомментировали решение Минкульта относительно Арки дружбы народов

Дальнейшую судьбу Арки дружбы народов должна решать киевская община. Ранее Минкульт лишил ее статуса памятки истории, и том, соответственно, теперь ее можно полностью демонтировать.

Об этом рассказала директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, передает Вечерний Киев. 26 апреля 2022 года скульптурная часть монумента была убрана из центра столицы.

"В обществе идет активное обсуждение этого вопроса, поэтому я считаю, что должны быть проведены консультации с общественностью. Мы знаем, что единственным источником власти является народ, потому и судьбу Арки будет решать народ. Многие письма по этому поводу поступают в департамент и в КГГА, приходят люди и говорят, что обеспокоены и имеют свое мнение по этому вопросу", – сообщила Соловьева.

По ее словам, сейчас планируют провести собрание на базе Музея истории города Киева, к которому привлекут архитекторов, искусствоведов, историков, представителей Украинского института национальной памяти, чтобы обсудить вопрос дальнейшей судьбы монумента. К этому могут присоединиться любые представители общины.

"Это имущество общины, люди, живущие в городе, имеют право голоса и возможность высказать свое мнение. После обсуждения экспертов следует сделать еще и консультации с обществом, чтобы привлечь желающих к участию в управлении государственными делами для обеспечения прозрачности исполнительной власти", – добавила Соловьева.

Она также подчеркнула, что результаты консультации должны учитываться при принятии окончательного решения.

Как сообщал OBOZ.UA, Минкульт своим приказом лишил Арку дружбы народов статуса памятки истории. Соответственно теперь этот монумент может быть полностью демонтирован.

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