В Киеве на железнодорожном вокзале установили скульптуру 'Воля': символизирует несокрушимость украинцев. Подробности и фото

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылась скульптура Воля Алексея Сая. Она изготовлена из поздравительных букв прифронтового поселка на Херсонщине и символизирует несокрушимость украинцев.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Композиция находится на втором этаже здания у эскалатора.

Так, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале представили на широкую аудиторию скульптуру украинского художника Алексея Сая Воля. Она создана из букв, оставшихся от поздравительного знака в Любимовке, прифронтовом селе в Херсонской области.

"Деревня Любимовка была захвачена российскими войсками в марте 2022 года, а впоследствии освобождена украинскими войсками 3 октября того же года. Знак, когда-то являвшийся символом гражданской идентичности, был сильно поврежден российской артиллерией и ближним боем", – рассказали в пресс-службе.

Ранее эта скульптура экспонировалась исключительно для международной аудитории, чтобы привлечь внимание мировых лидеров, политиков и экспертов к тому, за что борются украинцы. Теперь ее может увидеть каждый посетитель вокзала.

"Инсталляция Алексея Сая "Воля" – о несокрушимости украинской души и железном характере, близком каждому железнодорожнику. Это уже наш второй совместный проект с PinchukArtCentre в этом году, и впереди еще много увлекательных коллабораций", – добавил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

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