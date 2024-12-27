В Киеве на набережной Днепра появилось граффити, посвященное защитникам Мариуполя. Видео

В Киеве на набережной Днепра появился новый мурал, посвященный защитникам Мариуполя. Он выполнен в виде граффити по надписи "Азов"

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Соответствующее видео на своей странице в соцсети Instagram опубликовал уличный художник Rubae. Лучше всего увидеть его можно при поездке с одного берега города на другой.

"Azov", – говорится в подписи к записи.

На опубликованном видео можно увидеть как на стене на набережной у моста Метро на черном фоне есть надпись заглавными буквами – "АЗОВ". Судя по всему, автором стенописи стал уличный художник Rubae. На странице которого можно найти появившееся фото с процессом его создания.

Напомним, в Буче в Киевской области американские художники создали мурал на месте военных преступлений российских оккупантов. Он стал напоминанием о трагических событиях и одновременно символом несокрушимости общества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 19 сентября, на Подоле официально открыли стенопись "Мудрый властвует над звездами". Церемония прошла в рамках акции "ГУРКИТ от ГУРа".

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