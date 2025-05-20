В Киеве на Троещине мужчина с ножом прыгал на припаркованных авто. Видео

В Деснянском районе Киева мужчина с ножом прыгал по капотам припаркованных во дворе дома авто. В результате хулиганских действий были повреждены несколько машин.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялись правоохранители.

"На улице Александры Экстер неизвестный мужчина с холодным оружием бегал по машинам, повредив лобовые стекла нескольких авто. Местные жители вызвали полицию", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что неизвестный мужчина подбегает к машине, прыгает на нее и ногой бьет лобовое стекло. Рядом можно увидеть еще одну машину уже с повреждениями.

В пресс-службе полиции Киева информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что злоумышленника задержали. По факту хулиганства открыто уголовное производство (часть 1 статьи 296 УКУ). Нарушителю грозит ответственность в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен или пробационного надзора на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в ночь на четверг, 15 мая, неизвестный злоумышленник сорвал номерные знаки с автомобилей. В результате акта вандализма было повреждено почти 60 машин.

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