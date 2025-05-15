В Киеве на Оболони неизвестный вандал посрывал номерные знаки почти с 60 авто. Фото

В Оболонском районе Киева в ночь на четверг, 15 мая, неизвестный злоумышленник сорвал номерные знаки с автомобилей. В результате акта вандализма было повреждено почти 60 машин.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Акт вандализма на Минском массиве – неизвестный неадекват сорвал номерные знаки с 58 автомобилей по улице Калнышевского", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия вандализма – от действий злоумышленника пострадали как легковые, так и грузовые авто.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, причастного к хулиганству. По информации следствия, злоумышленник в Голосеевском районе угрожал местному жителю ножом и гранатой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали мужчину, который бетонным блоком и палкой повредил банкомат. По информации следствия, хулиган, обнаружив отсутствие средств на собственном счете, таким образом решил отомстить банковскому учреждению.

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