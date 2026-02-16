В Киеве на станции метро 'Теремки' обвалился потолок: в подземке отреагировали на инцидент. Фото и видео

В Киеве на выходе из станции метро "Теремки", возле дверей, обвалилась часть подвесного потолка. Инцидент произошел вечером воскресенья, 15 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. К счастью, никто не пострадал.

Что известно

"На станции метро "Теремки" упал фрагмент потолка у входа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что обвал большой части фрагмента подвесного потолка произошел непосредственно у выхода из подземки.

Со своей стороны в пресс-службе Киевского метрополитена уже отреагировали на инцидент. Там отметили, что станция метро "Теремки" работает в обычном режиме, движение поездов осуществляется без изменений

"В то же время вчера вечером, 15 февраля, около 22:30, было зафиксировано локальное повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов. Пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

В метро пояснили, что инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученных во время обстрелов. Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров. При этом проводились подготовительные работы для дальнейшего частичного ремонта выхода. Отмечается, что сейчас специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и в целом подземный переход станции.

Стоит добавить, что похожий инцидент, согласно информации соцсетей, произошел и на станции "Черниговская", где обвалилась часть потолка на платформе в непосредственной близости к путям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 31 января, из-за отключения электроэнергии, временно останавливали движение поездов метро. Из-за этого около 500 пассажиров оказались в вагонах в тоннелях между станциями, и чтобы вывести их на поверхность, задействовали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!