В Киеве на Софийской площади торжественно зажгли главную новогоднюю елку Украины. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 6 декабря, на Софийской площади торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году высота дерева достигает 31 метра, а декорации вокруг нее посвящены рождественской чудо-ночи.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Освещение будет работать от генератора.

В центре Киева в пятницу, 6 декабря, в 17:00 на Софийской площади торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году праздничное дерево сделали искусственным и белым – оно установлено за счет меценатов.

Кроме того, возле елки установили фотозону с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи сувенирной продукции. Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Следует добавить, что на торжественное зажжение огней елки пришли киевляне с детьми, чтобы стать свидетелями начала праздников. Будет стоять новогодняя красавица в столице до 10 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на этой неделе официально заработали елочные базары. Цены на новогодние красавицы начинаются от 500 гривен, при этом подставки для них нужно покупать отдельно.

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