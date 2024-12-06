Подставки для деревьев продают отдельно: стали известны цены на елочных базарах Киева. Фото

В Киеве на этой неделе официально заработали елочные базары. Цены на новогодние красавицы начинаются от 500 гривен, при этом подставки для них нужно покупать отдельно.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Официальные локации по продаже деревьев будут работать до 31 декабря.

Так, в четверг, 5 декабря, в Киеве приступили к работе официальные елочные базары, один из которых расположен в Дарницком районе возле станции метро "Позняки".

Цены на новогодние красавицы зависят от дерева и его размеров. На сосны она стартует от 500 грн (метровая). За елку просят от 900 гривен. Также здесь продают елки колючие (голубые) – их стоимость начинается от 1,5 тыс. грн.

Отдельно торгующими можно приобрести подставки подставки для праздничных деревьев – их цена 100 грн. Все новогодние деревья на Позняках продают с чипами.

Добавим, чтобы узнать список адресов елочных площадок в районах Киева, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и ярмарок. Главную елку Украины установят на Софийской площади за счет меценатов и откроют 6 декабря.

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