В Киеве на проспекте Бандеры произошло массовое ДТП, возникла пробка. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 9 октября, произошло ДТП на проспекте Степана Бандеры с участием по меньшей мере трех авто. В результате столкновения машин заблокировано движение транспорта сразу по двум полосам дороги, возникла пробка.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Степана Бандеры, движение транспорта затруднено в направлении улицы Елены Телиги. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия аварии – столкнулись по меньшей мере три легковых автомобиля, в результате чего заблокировано движение сразу по двум крайним левым полосам дороги.

Кроме того, в соцсетях сообщили о еще одной аварии на проспекте Степана Бандеры, которая тоже повлияла на скорость движения автомобилей в сторону улицы Елены Телиги.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!