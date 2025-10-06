Погибло 17 человек: в полиции Киевщины назвали количество аварий с пострадавшими в сентябре

В Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. Несмотря на страшную статистику аварийности, водители продолжают нарушать ПДД.

"В течение сентября 2025 года на территории Киевской области полицейские зарегистрировали 191 ДТП с пострадавшими, в которых 266 человек получили повреждения, а 17 – погибли", – сообщили в пресс-службе.

Как уточнили правоохранители, основными причинами аварий за этот период являются превышение безопасной скорости и нарушение правил маневрирования.

"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, не превышать скорость, соблюдать правила и не подвергать себя и других опасности. Каждая жизнь – бесценна!" – отметили в полиции.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области микроавтобус врезался в отбойник, в результате чего металлическая конструкция ограждения пробила насквозь машину. К сожалению, есть погибший и пострадавший.

