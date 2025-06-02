В Киеве на Позняках откроют уникальное укрытие с доступом и к McDonald's. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева планируют открыть новое укрытие, которое сможет принять более 200 человек. Его особенностью станет McDonald's с McDrive.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель Дарницкой РГА Александр Ковтунов. Запуск планируется уже этим летом.

"Недавно побывал на проспекте Петра Григоренко, 1-Г – проверил ход строительства укрытия двойного назначения", – рассказал Ковтунов.

По его словам, площадь объекта составляет почти 160 квадратных метров. Он сможет принять более 200 человек и доступно для лиц с инвалидностью, а также будет открываться автоматически во время воздушной тревоги.

Глава Дарницкой РГА добавил, что это не просто укрытие – оно является частью большего объекта на 3123 квадратных метров, где также будет подземный паркинг на 70 машин. А также ресторан McDonald's с McDrive и 99 посадочными местами.

"И самое главное – это первое в Киеве укрытие, построенное частным бизнесом во время полномасштабной войны. Не для галочки, не только для своих работников, а для всех, кто рядом", – резюмировал Ковтунов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области открыли первое укрытие в сервисном центре МВД. Он размещается в селе Софиевская Борщаговка и может предоставлять услуги даже во время воздушной тревоги.

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