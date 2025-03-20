Может работать во время тревоги: под Киевом было открыто укрытие в сервисном центре МВД. Подробности, фото и видео

В Киевской области открыли первое укрытие в сервисном центре МВД. Она находится в селе Софиевская Борщаговка и может предоставлять услуги даже во время воздушной тревоги.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В планах Министерства внутренних дел оборудовать такой объект в Вышгороде.

Так, в селе Софиевская Борщаговка открыли первое в области укрытия в сервисном центре МВД. Теперь граждане Украины могут получить услуги даже в тревоге. Его обустроили в помещениях ТСЦ МВД 3246 – здесь разместили компьютеры операторов и удобные рабочие столы.

"Здесь можно одновременно работать 9 операторов с людьми. Также есть четыре места для сдачи теоретического водительского экзамена. Места обустроены камерами обзора, как это сегодня требуют правила сдачи водительских экзаменов", – рассказал директор регионального СЦ в Киевской и Черниговской области Сергей Петров.

Самое простое укрытие, которое здесь обустроили, рассчитано на 50 мест. Им могут воспользоваться как клиенты центра, так и простые граждане, которые в случае опасности ищут безопасное место. Открытие таких объектов в сервисных центрах МВД – вынужденная практика из-за нападения России. Подобные уже давно есть прифронтовых в регионах для непрерывного предоставления услуг.

"Мы планируем и дальше оборудовать сервисные центры такими местами для безопасности граждан Украины. Их будет больше", – подчеркнул глава сервисного центра МВД Александр Малыш.

Всего в Киевской области работает 9 сервисных центров МВД. Следующее укрытие планируют оборудовать в СЦ в Вышгороде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева мужчина во время прогулки в парке "Феофания" обнаружил среди опавших листьев снаряд. Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

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