В Киеве на одном из популярных озер зафиксировали массовый мор рыбы. Фото

В Оболонском районе Киева на одном из озер зафиксировали массовый мор рыбы. Событие произошло в Пуща-Водице.

Об этом сообщили в социальных сетях. Причины инцидента пока не известны.

"Массовый мор рыбы на озере в Пуща-Водице! В Пуща-Водица на главном пляже озера на 7-9 линиях погибли гигантские толстолобики", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщили, что берега озера с обеих сторон покрыты мертвыми здоровенными рыбами. Официальной информации о чрезвычайном происшествии, пока нет.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Черном море фиксируют масштабную гибель дельфинов, китов и морских свиней. Мониторинг черноморских стран показал беспрецедентные показатели потерь среди морских млекопитающих.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе экологи зафиксировали массовый морской коньки, которых начали находить на черноморском побережье. Причину гибели животных сейчас устанавливают.

