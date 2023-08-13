В Киеве на Оболони женщина выгуливала необычных домашних питомцев, родом из Африки. Видео

В Оболонском районе Киева заметили женщину, которая выгуливала необычных и экзотических домашних питомцев. Пять маленьких сурикатов, которых держали на специальном поводке, с удовольствием рылись в земле и наблюдали за прохожими.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Животных периодически видят вблизи Иорданской улицы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Маленькие сурикаты гуляют на Оболони. Боже мой, какая это милость, так и хочется и его пожмякать!", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что животные с удовольствием играют на улице и с интересом наблюдают за прохожими, которые, в свою очередь, фотографируют и снимают их.

Сурикат – хищное млекопитающее из семьи мангустовых, единственный современный представитель рода Suricata. Обитает в пустыне Калахари в Южной Африке. Они встречаются в таких странах, как: Ангола, Ботсвана, Намибия, ЮАР. Средняя продолжительность жизни этих животных составляет 12-14 лет.

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