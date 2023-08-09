В Киеве бойцы ГСЧС спасли котенка, залезшего на высоту 18 метров. Фото

В Шевченковском районе Киева неизвестный оставил во дворе дома двух котят в коробке, после чего один из них вылез и залез на дерево на высоту 18 метров. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Пока четырехлапому ничего не угрожает.

По словам спасателей, к ним обратилась обеспокоенная женщина и попросила помочь – снять котенка с дерева.

"Событие случилось в Шевченковском районе города. Предварительно, кто-то оставил 2 котят в коробке, но один из них оказался озорником – вылез из коробки и залез на 18 метровую высоту. С помощью лестницы спасатели получили котенка", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что двух пушистиков забрала к себе неравнодушная киевлянка.

Напомним, в Киеве патрульные помогли спасти собачку, которая 3 суток просидел закрытым на балконе без еды и воды. Чтобы освободить собаку, они попали к ней через окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители вместе с неравнодушной гражданкой спасли котика. Четвероногий две недели мяукал на балконе квартиры, в которой в последнее время никто не проживает.

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