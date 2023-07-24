В Киеве спасли котика, который несколько недель прожил в квартире многоэтажки. Фото

В Дарницком районе Киева правоохранители вместе с неравнодушной гражданкой спасли котика. Четвероногий две недели мяукал на балконе квартиры, в которой в последнее время никто не проживает.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока животному ничего не угрожает.

"На днях на линию 112 в Дарницком районе поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Заявительница рассказала, что на балконе многоэтажки уже две недели мяукает кот. Полицейские Эдуард Пеканов и Дмитрий Лощилов прибыли по адресу и выяснили, что в квартире, где находился одинокий пушистик, в последнее время никто не проживает", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные вызвали на место работников службы спасения животных, доставших четырехлапого с балкона.

Напомним, в городе Березань Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая упала в коммуникационную шахту. С помощью веревки и стремянки испуганное животное подняли на поверхность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульные помогли спасти собачку, которая трое суток просидела закрытой на балконе без еды и воды. Чтобы освободить собаку, они попали к ней через окно.

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