В Киеве на Оболони столкнулись маршрутка и бензовоз: на месте ДТП заметили много скорых. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в понедельник, 14 апреля, произошла авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса. На месте происшествия заметили по меньшей мере четыре машины скорой помощи.

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Обстоятельства и причины происшествия установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Богатырской, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что произошло ДТП с участием маршрутки и бензовоза. На месте происшествия заметили по меньшей мере четыре машины скорой помощи. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате столкновения одного из водителей зажало в кабине. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичном регионе в субботу, 12 апреля, на Броварском проспекте произошла масштабная авария с участием сразу пяти автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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