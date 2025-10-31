В Киеве на неопределенный срок закрыли ТЦ Gulliver: что известно

В Киеве временно остановили работу торгово-офисного комплекса Gulliver с 30 сентября. Такое решение было принято ввиду обеспечения, в частности, безопасности посетителей и представителей арендаторов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Ощадбанка". Когда комплекс возобновит свое функционирование, пока не сообщалось.

Что известно

"26 июля этого года принято решение о государственной регистрации за консорциумом Ощадбанка (80% – лид) и Укрэксимбанка (20%) права собственности на торгово-офисный комплекс (ТОК) Gulliver, который служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО "ТРИ О" – должником, который был владельцем комплекса, своих обязательств по кредитному договору", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что представители банков не смогли получить доступ к помещениям, в которых, в частности, находится оборудование, которое на постоянной основе обеспечивает функционирование систем комплекса.

В связи с этим, для обеспечения стабильного функционирования ТОК Gulliver, владельцы приняли решение временно закрыть ТЦ с 22:00 30 октября 2025 года. Цель этого шага – безопасность посетителей и представителей арендаторов комплекса, а также гарантированное избежание аварий и техногенных угроз, которые могут быть вызваны бывшим владельцем объекта.

"О дате и времени возобновления работы комплекса в случае его закрытия будет сообщено дополнительно – это произойдет сразу после стабилизации ситуации", - резюмировали в пресс-службе.

