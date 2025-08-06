'Заминировал' ТРЦ на Оболони и угрожал его взорвать: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители нашли и задержали мужчину, который "заминировал" ТРЦ в Оболонском районе Киева и угрожал взорвать его. Злоумышленником оказался житель области.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним поступил звонок от мужчины, который заявил, что заминировал один из торгово-развлекательных центров в Оболонском районе Киева и сообщил о намерении взорвать его.

Правоохранители немедленно передали информацию всем соответствующим службам, которые обследовали здание и прилегающую территорию, однако опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

"Работники отдела криминальной полиции Оболонского управления полиции быстро отыскали псевдоминера. Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевщины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина не смог адекватно объяснить свои действия", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (часть 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновцах к одному году и шести месяцам за решеткой приговорили школьного ІТ-специалиста, который в течение нескольких месяцев рассылал фейковые сообщения о взрывчатке в местных учебных заведениях. Педагог объяснил свой поступок желанием перейти на дистанционное обучение.

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