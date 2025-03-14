В Киеве на Майдане Незалежности почтили память американских добровольцев. Фото и видео

В центре столицы в пятницу, 14 марта, почтили память погибших на фронте американских добровольцев, защищая Украину. Граждане США принесли фотографии воинов к народному мемориалу.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Героям!

Так, в Киеве на Майдане Незалежности почтили память американских добровольцев, погибших на фронте, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства.

Граждане США, живущие в Украине, принесли фотографии с погибшими к народному мемориалу.

День украинского добровольца – праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. День установлен 17 января 2017 года Верховной Радой с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 301 военнослужащего из разных бригад ВСУ. Это те мужчины и женщины, стоящие на защите украинского государства.

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