День украинского добровольца: история праздника и красивые поздравления
Каждый год 14 марта Украина чествует своих добровольцев. В этот день нужно поздравлять тех, кто встал на защиту родины по зову сердца.
OBOZ.UA рассказывает, как появился праздник. А также публикует подборку поздравлений с Днем украинского добровольца.
Как появился День украинского добровольца
Праздник был установлением решением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года. Его целью, прежде всего, является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. А также содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.
Дата праздника была выбрана 14 марта потому, что именно в эту дату первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана в 2014 году прибыли для прохождения подготовки к обороне родины. Поздравлять в этот день принято не только те, кто добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать Украину. Это также праздник медиков, волонтеров и всех, кто по зову сердца защищает свою родину.
Поздравление с Днем добровольца
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
***
З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
***
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам - безхмарного життя!
***
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
Искренне поздравляем Вас с 14 марта – праздником отваги, мужества, доблести и чести. В день добровольцев Украины искренне желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и красивых побед!
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Поздравляем украинских добровольцев! Слава украинским героям! Пусть дома вас всегда ждут и обязательно дождутся. Вы наша гордость и честь! Пусть скорее наступит мир и безопасность в Украине! Пусть ваши руки держат руки любимых, а не оружие! И пусть в небе над вашей головой не будет ни облака!
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С Днем украинского добровольца! Ваша решительность и преданность является неотъемлемой частью нашей истории. Спасибо за ваш неутомимый труд в пользу Украины.
Поздравляю с праздником украинских добровольцев! Ваша смелая деятельность отражает лучшие черты подлинного героизма. Желаю крепкого духа и дальнейших свершений во благо родной земли.
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С Днем украинского добровольца! Ваша бескорыстная преданность и героизм являются примером для всего народа. Сегодня мы отмечаем вашу твердую веру в лучшее будущее Украины. Пусть в вашем сердце всегда горит огонь патриотизма!
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Дорогие добровольцы! От всего сердца поздравляю вас с вашим праздником - Днем украинского добровольца! Вы – настоящие герои, стоящие на передовой линии защиты нашей страны. Пусть сила и мудрость сопровождают вас во всех ваших нелегких делах!
Поздравления, мужественные защитники Украины! Сегодня это ваш день, день украинского добровольца, когда мы все вместе чествуем вашу чрезвычайную самоотверженность и готовность служить во имя свободы и независимости. Пусть ваша сила и отвага будут вечной опорой для всех нас!
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