День украинского добровольца: история праздника и красивые поздравления

Каждый год 14 марта Украина чествует своих добровольцев. В этот день нужно поздравлять тех, кто встал на защиту родины по зову сердца.

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OBOZ.UA рассказывает, как появился праздник. А также публикует подборку поздравлений с Днем украинского добровольца.

Как появился День украинского добровольца

Праздник был установлением решением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года. Его целью, прежде всего, является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. А также содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.

Дата праздника была выбрана 14 марта потому, что именно в эту дату первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана в 2014 году прибыли для прохождения подготовки к обороне родины. Поздравлять в этот день принято не только те, кто добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать Украину. Это также праздник медиков, волонтеров и всех, кто по зову сердца защищает свою родину.

Поздравление с Днем добровольца

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам - безхмарного життя!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

Искренне поздравляем Вас с 14 марта – праздником отваги, мужества, доблести и чести. В день добровольцев Украины искренне желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и красивых побед!

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Поздравляем украинских добровольцев! Слава украинским героям! Пусть дома вас всегда ждут и обязательно дождутся. Вы наша гордость и честь! Пусть скорее наступит мир и безопасность в Украине! Пусть ваши руки держат руки любимых, а не оружие! И пусть в небе над вашей головой не будет ни облака!

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С Днем украинского добровольца! Ваша решительность и преданность является неотъемлемой частью нашей истории. Спасибо за ваш неутомимый труд в пользу Украины.

Поздравляю с праздником украинских добровольцев! Ваша смелая деятельность отражает лучшие черты подлинного героизма. Желаю крепкого духа и дальнейших свершений во благо родной земли.

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С Днем украинского добровольца! Ваша бескорыстная преданность и героизм являются примером для всего народа. Сегодня мы отмечаем вашу твердую веру в лучшее будущее Украины. Пусть в вашем сердце всегда горит огонь патриотизма!

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Дорогие добровольцы! От всего сердца поздравляю вас с вашим праздником - Днем украинского добровольца! Вы – настоящие герои, стоящие на передовой линии защиты нашей страны. Пусть сила и мудрость сопровождают вас во всех ваших нелегких делах!

Поздравления, мужественные защитники Украины! Сегодня это ваш день, день украинского добровольца, когда мы все вместе чествуем вашу чрезвычайную самоотверженность и готовность служить во имя свободы и независимости. Пусть ваша сила и отвага будут вечной опорой для всех нас!

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