В Киеве на канатной дороге серьезно травмировались два ребенка. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева в пятницу, 1 августа, двое детей получили травмы во время пребывания на канатной дороге. Происшествие произошло в городском парке "Победа".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту открыто сразу два уголовных производства.

Что известно

"Установлено, что вчера (1 августа. – Ред.) вечером двое малолетних столкнулись во время катания на аттракционе (канатной дороге в парке "Победа". – Ред.), в результате чего получили телесные повреждения. Спасатели спустили детей с высоты, а медики госпитализировали 10-летнюю девочку с переломом руки и 12-летнего мальчика с травмами грудной клетки и живота в больницу", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские открыли уголовные производства по фактам нарушения требований законодательства об охране труда (ч. 1 ст. 271 УК Украины) и ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

Кроме того, в рамках следствия правоохранители изъяли часть канатной дороги, оборудование аттракциона, документацию и видео.

Опасные аттракционы

В Киеве завершили расследование по факту обрыва троса на канатной дороге, который привел к гибели 20-летнего студента. На скамье подсудимых оказались пять обвиняемых.

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