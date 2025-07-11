В Чернигове на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка: все обстоятельства трагедии. Фото

В четверг, 10 июля, в Чернигове случилась трагедия. В реке Десна на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка.

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Детали инцидента рассказали в ГСЧС. Там отметили, что трагедия произошла сегодня после обеда. На глазах у присутствующих у реки людей девушка внезапно исчезла под водой.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и водолазы областной водолазно-спасательной станции. Специалисты обнаружили тело погибшей и подняли его на берег.

"С ее родными работают психологи ГСЧС. Берегите себя и своих близких. Вода не прощает неосторожности. В случае чрезвычайной ситуации – немедленно звоните по телефону 101!" – резюмировали трагическую новость спасатели.

Напомним, что в пятницу, 4 июля, в Запорожском районе также произошла трагедия. Там на воде во время рыбалки погиб мужчина.

Кроме того, в Запорожье двое друзей спасли подростка, который чуть не утонул. Студент Ждан Грядун и спасатель Даниил Прасолов отдыхали возле водоема, когда услышали крик о помощи.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

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