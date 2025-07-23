В Киеве мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома: злоумышленника задержали. Фото

Утром, 23 июля, в Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома. Под прицел попал автомобиль, который двигался по дороге.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Полиция Киева". 35-летнего стрелка оперативно разыскали правоохранители и задержали.

По его словам, происшествие случилось из-за конфликта, который возник накануне.

Что известно

"Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе столицы. Сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня утром", – говорится в сообщении.

На место инцидента выехали оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульная полиция. При участии аналитиков по криминальному анализу правоохранители оперативно установили местонахождение и задержали 35-летнего злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Какой мотив

"Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего накануне. Владелец транспортного средства не пострадал", – указано в сообщении.

Какое наказание понесет виновный

Во время следственных действий было изъято орудие преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением оружия. Мужчине светит наказание до семи лет лишения свободы.

Что предшествовало

10 июля в Голосеевском районе Киева, произошла стрельба во дворе многоэтажки. В результате огнестрельного ранения погиб мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева во вторник, 8 июля, утром произошла стрельба. Неизвестный подошел к машине, в салоне которой находился мужчина, произвел выстрел и скрылся. Раненый погиб.

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