В Киеве произошла стрельба, есть погибший. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. В результате этого погиб мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жителя Троещины. Злоумышленник хитростью заманил в общий коридор многоэтажки соседа, где из-за ревности нанес ему ранение в живот.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева во вторник, 8 июля, утром произошла стрельба. Неизвестный подошел к машине, в салоне которой находился мужчина, произвел выстрел и скрылся. Раненый погиб.

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