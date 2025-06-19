В Киеве легковушка протаранила отбойник: часть металлического ограждения оказалась в салоне. Фото и подробности

В Оболонском районе Киева во время комендантского часа легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП часть конструкции ограждения пробила корпус машины и оказалась в салоне.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Причины и обстоятельства аварии выяснят правоохранители.

"18 июня в 02:07 поступило сообщение о необходимости оказания помощи службе 102 для деблокирования авто, которое столкнулось с металлическим отбойником на улице Днепроводской. С помощью бензореза и гидравлического инструмента автомобиль Dacia Logan был деблокирован", – рассказали в ГСЧС.

На опубликованных спасателями фото можно увидеть последствия ДТП. В частности, сила удара была такой, что часть металлического отбойника пробила корпус автомобиля и оказалась в середине салона.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 16 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

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