В Киеве курьер на скутере, едва не сбивая людей, катался по Крещатику и пытался скрыться от полиции. Видео

В Киеве патрульные остановили курьера на электроскутере, который на скорости съехал по тротуару на Крещатике. Мужчина, пытаясь убежать от правоохранителей, едва не сбивал пешеходов.

Видео дня

Нарушителя ПДД привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вчера (2 июня. – Ред.) мотопатрульные увидели водителя электроскутера Shuttle Demin, который двигался по тротуару на улице Крещатик. Мы подали ему законное требование об остановке, однако мужчина подался в бегство. Патрульные начали преследование и быстро остановили беглеца", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованном полицией видео можно увидеть, как мужчина на скутере быстро едет по тротуару в центре Киева, едва не сбивая людей. При этом, даже после того, как его остановили патрульные, нарушитель ПДД снова пытался уехать. На него составили соответствующие админматериалы.

"Напоминаем, что согласно п. 11.13 ПДД, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные устроили погоню за таксистом. Мужчина перевозил пассажиров, среди которых были дети, предположительно в состоянии наркотического опьянения, грубо нарушал ПДД и, пытаясь скрыться, совершил ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!