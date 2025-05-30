В Киеве патрульные устроили погоню за таксистом: вел себя неадекватно и пугал пассажирку с детьми. Видео

В Киеве патрульные устроили погоню за таксистом. Мужчина, вероятно, перевозил пассажиров, среди которых были дети, в состоянии наркотического опьянения, грубо нарушал ПДД и, пытаясь скрыться, совершил ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу четыре админпротокола.

По словам правоохранителей, на днях на спецлинию 112 позвонила взволнованная женщина и сообщила, что она с малолетними детьми едет в такси. Мужчина вел себя агрессивно и вызывающе нарушал ПДД. Заявительница указала направление движения, по которому они едут, и попросила патрульных остановить водителя.

"Мы передали информацию о транспортном средстве нарушителя коллегам и начали поиски. Патрульные оперативно обнаружили нужный автомобиль и подали водителю законное требование об остановке. Мужчина на требование патрульных не отреагировал, попытался скрыться и совершил ДТП. Мы задержали вероятного нарушителя", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина прошел осмотр в ближайшем медицинском учреждении – если заключение врачей будет положительным, то в дальнейшем на него составят протокол за нетрезвую езду.

Кроме того, мужчине выписали админпротоколы за нарушение ПДД (штраф 340 гривен), нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), невыполнение требования об остановке (штраф 153 грн) и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского (от максимального штрафа в размере 255 гривен до админареста на 15 суток).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители остановили еще одного любителя быстрой езды. Водитель автомобиля Aston Martin "летал" по городу со скоростью 133 км/ч.

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