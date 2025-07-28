Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в столице и Киевской области: что известно

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области в понедельник, 28 июля. В регионе до конца суток значительный дождь, гроза, местами град и шквалы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. До конца дня 28 июля значительный дождь, гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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