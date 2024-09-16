В Киеве из-за погоды приспустили главный флаг Украины: что произошло

В Киеве в понедельник, 16 сентября, из-за погодных условий приспустили главный флаг Украины. По прогнозу синоптиков, в городе до конца суток ожидаются сильные порывы ветра.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице объявлен I уровень опасности, желтый.

"Главный флаг Украины приспускают из-за порывов ветра. По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время с удержанием до конца суток 16 сентября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий", – говорится в сообщении.

Отметим, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Добавим, в Киеве и Киевской области во вторник, 17 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!