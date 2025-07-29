В Киеве из-за подозрительного предмета закрыта одна из станций метро: что известно

В Киеве во вторник, 29 июля, временно закрыта на вход и выход станция метро "Лыбедская". Соответствующее решение было принято из-за того, что был найден подозрительный предмет.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте работают экстренные службы.

Что известно

"Станция метро "Лыбедская" временно закрыта – на территории найден подозрительный предмет, проводится проверка", – рассказали в пресс-службе.

Впоследствии эту информацию подтвердили в пресс-службе КГГА, уточнив, что поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбидская".

Чрезвычайные ситуации в подземке

Ранее сообщалось, что 16 июля в Киеве временно закрывали две наземные станции "красной" линии метрополитена. Такое решение было принято из-за возгорания травы возле путей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева утром 2 мая на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины. На вид ему было около 30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!