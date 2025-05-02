В Киеве на одной из станций метрополитена обнаружили тело мужчины. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 2 мая, утром на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины. Его личность пока не установлена.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Информацию о причине смерти гражданина предоставит судмедэкспертиза.

"Событие произошло утром – обнаружили на станции метро "Дорогожичи" тело мужчины – с виду около 30 лет", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пассажира и его личность.

Напомним, вечером в четверг, 24 апреля, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие. Пассажир попал под поезд столичного метрополитена. На входе были закрыты некоторые станции красной линии.

В Киеве в четверг, 3 апреля, на станции метро " Контрактовая площадь" пассажир попал под поезд. Движение синей веткой ограничивали, на вход было закрыто четыре станции. К счастью, мужчина выжил.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева неподалеку от спортивной площадки обнаружили повешенного мужчину. Событие произошло в пятницу, 2 мая, в парке Нивки.

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