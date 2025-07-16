В Киеве из-за возгорания травы временно закрывали две станции метро. Подробности и видео

В Киеве в среду, 16 июля, временно закрывали две наземные станции "красной" линии метрополитена. Такое решение было принято из-за возгорания травы возле путей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На месте уже работают пожарные и другие специалисты.

"Красная" линия метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты на вход", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что изменения в работе подземки связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что на перроне станции метро "Черниговская" стоит густой серый дым от пожара.

Впоследствии в КГГА добавили, что после ликвидации пожара работа "красной" ветви метрополитена полностью восстановлена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители установили личность 49-летнего "зацепера", который катался между вагонами метро. Свои действия он объяснил стремлением почувствовать экстрим.

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