В Киеве из-за пассажира на путях останавливали движение поездов метро. Подробности, фото и видео

В Киеве в понедельник, 9 марта, почти на 15 минут останавливали движение поездов на "синей ветке" метро. Это произошло из-за того, что на путях оказался юноша.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции столичной подземки. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Что известно

"Утром в полицию поступило сообщении о том, что на станции метро "Тараса Шевченко" неизвестный находится в тоннеле на путях метро. Полицейским после общения удалось уговорить его вернуться на платформу", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что личность мужчины установлена – им оказался 18-летний местный житель. Его передали медикам. Чтобы предотвратить трагедию, движение поездов на "синей" линии останавливали на 14 минут.

Чрезвычайные происшествия в столичной подземке

В Киеве на выходе из станции метро "Теремки", возле дверей, обвалилась часть подвесного потолка. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 31 января, из-за отключения электроэнергии временно останавливали движение поездов метро. Из-за этого около 500 пассажиров оказались в вагонах в тоннелях между станциями, и чтобы вывести их на поверхность, привлекли спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!