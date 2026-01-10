В Киеве из-за отключения света остановился электротранспорт: как будут перевозить пассажиров

В Киеве в субботу, 10 января, из-за экстренных отключений света временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах. В связи с этим запускаются дублирующие автобусные маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты проводят восстановительные работы.

Экстренные отключения света

"По команде НЭК Укрэнерго в городе введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы. В связи с этим, КП "Киевпастранс" запускает дублирующие автобусные маршруты.

В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве после очередного российского обстрела ситуация в энергосистеме значительно ухудшилась. В части районов есть проблемы со светом, водой и теплом. 10 января до сих пор нет возможности вернуться к графику отключений по всему городу

