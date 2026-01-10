В ДТЭК рассказали, что происходит с отключениями электроэнергии в Киеве: когда будут графики

В Киеве после очередного российского обстрела ситуация в энергосистеме значительно ухудшилась. В части районов есть проблемы со светом, водой и теплом. 10 января до сих пор нет возможности вернуться к графику отключений.

"Из-за массированной российской атаки были повреждены важные энергообъекты, производящие и передающие электроэнергию. Поэтому сейчас энергетики не могут придерживаться стабилизационных графиков. Поэтому они вынуждены были перейти к экстренным отключениям света. На ухудшение ситуации повлияли не только обстрелы, но и плохая погода. Из-за морозов увеличивается потребление электричества, потому что нужно больше энергии на обогрев", – объяснили в ДТЭК.

Ситуация ухудшается из-за падения деревьев, обледенения и заметенных снегом дорог. Из-за чего энергетики не могут доехать до мест повреждений. Сейчас ситуация действительно сложная. Враг нанес удар тогда, когда система наиболее уязвима в период морозов.

"Поэтому прогнозировать, когда мы сможем вернуться к графикам, невозможно. Все усилия энергетиков направлены на то, чтобы улучшить ситуацию", – отметили в ДТЭК.

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

