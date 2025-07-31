В Киеве из-за обстрела РФ изменили движение пассажирского транспорта и перекрыли несколько улиц. Подробности
В Киеве в четверг, 31 июля, в результате российского террористического обстрела со стороны изменили движение пассажирского транспорта. Кроме того, в столице перекрыто несколько улиц.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О следующих изменениях власти будут сообщать отдельно.
Что известно
"В результате ночной атаки в столице частично перекрыто движение транспорта", - сообщили в пресс-службе.
В КГГА уточнили, что в результате террористического обстрела РФ пассажирский транспорт курсирует с изменениями движения:
- автобус № 69 в направлении ст. м. "Дворец спорта" – ул. Василия Кучера – ул. Владимира Покотило – просп. Леся Курбаса, далее по собственному маршруту;
- троллейбус № 27 в направлении ст. "Киев-Волынский" – до Индустриального путепровода;
- автобус № 9 в направлении ул. Вахтанга Кикабидзе и автобус № 14-Т в направлении просп. Отрадный – ул. Академика Шалимова – просп. Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам;
- автобус № 2 – просп. Отрадный без заезда на ст. Киев-Волынский.
Кроме того, согласно информации патрульной полиции, в Киеве также перекрыты улицы:
- ул. Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
- переулок Юрия Матущака (от перекрестка с ул. Волновахской);
- Ивана Дзюбы (от перекрестка с ул. Василия Доманицкого до перекрестка с ул. Василия Кучера);
- Пост-Волынской (от перекрестка с просп. Отрадным до перекрестка с ул. Новополевой);
- Академика Шалимова (от перекрестка с ул. Залесной);
- Волновахской (от перекрестка с бульв. Вацлава Гавела).
Что предшествовало
Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июля российские захватчики задействовали все точки запусков Shahed-136/131 и дронов-имитаторов. Украина снова была под ударами беспилотников– речь идет о значительном количестве вражеских целей. По меньшей мере шесть человек пострадали. А утром 31 июля враг атаковал крылатыми ракетами – они были направлены на Киев.
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