В Киеве дети вынуждены вместо занятий в школе прятаться от российских 'Шахедов' в метро. Фото и видео

Во вторник, 2 сентября, утром страна-террорист РФ атаковала Киев дронами-камикадзе. В результате в столице была объявлена воздушная тревога, из-за чего люди были вынуждены прятаться, в частности в метрополитене.

Видео дня

Соответствующие фото и видео были опубликованы в социальных сетях. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Что известно

"Киевский метрополитен сейчас", – говорится в сообщении.

На снимках и в роликах можно, в частности, увидеть, что дети вместо того, чтобы учиться, вынуждены прятаться от российских дронов в метро. Стоит добавить, что во время воздушной тревоги многие люди, пока работают силы ПВО, укрылись в подземке ради своей безопасности.

Что предшествовало

В Киеве во вторник, 2 сентября, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. В результате обстрела погиб один человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!