Киев утром атаковали вражеские дроны: слышны взрывы. Все подробности

В Киеве во вторник, 2 сентября, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Город Киев – угроза применения ударных БпЛА", – предупредили в пресс-службе.

Впоследствии, в столичные объявили воздушную тревогу и было слышно несколько взрывов из-за работы сил противовоздушной обороны. Эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – призвал Кличко.

В ночь на 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. В результате обстрела погиб один человек.

