В Киеве более месяца не будет работать фуникулер: названа причина

В Киеве с 13 июля по 21 августа закроют городской фуникулёр. Здесь будут проводиться ежегодные плановые ремонтные работы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, будет произведен осмотр тягового троса с последующим его укорочением.

Что известно

Так, с 13 июля по 21 августа в Киеве на ежегодный плановый ремонт закроют фуникулер. Специалисты проведут комплекс работ, направленных на поддержание надлежащего технического состояния инфраструктуры и подвижного состава.

В частности, в рамках ремонта:

отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы;

осмотрят тяговый трос с последующим его укорочением;

обследуют контактную сеть с последующим натяжением;

проверят и частично, при необходимости, заменят шпалы;

обновят предупредительную разметку на лестничных маршах станций;

выполнят малярные и слесарные работы по кузову и частично отремонтируют двери вагонов;

проведут дефектоскопию сварных швов;

частично обновят обивку пассажирских сидений с полной комплексной очисткой;

обследуют и отрегулируют пневмосистему вагонов;

обеспечат надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.

"Кроме того, вагоны пройдут статические и динамические испытания под повышенной нагрузкой. Из-за сложной тросовой системы и большого веса вагонов демонтаж подвижного состава проводиться не будет. Все работы будут выполнены непосредственно на станциях и в межстанционной зоне", – добавили в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве до 1 августа будет частично ограничено движение по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе. На этом участке будут проводить ремонт дороги.

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