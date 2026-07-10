В Киеве более месяца не будет работать фуникулер: названа причина
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Киеве с 13 июля по 21 августа закроют городской фуникулёр. Здесь будут проводиться ежегодные плановые ремонтные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, будет произведен осмотр тягового троса с последующим его укорочением.
Что известно
Так, с 13 июля по 21 августа в Киеве на ежегодный плановый ремонт закроют фуникулер. Специалисты проведут комплекс работ, направленных на поддержание надлежащего технического состояния инфраструктуры и подвижного состава.
В частности, в рамках ремонта:
- отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы;
- осмотрят тяговый трос с последующим его укорочением;
- обследуют контактную сеть с последующим натяжением;
- проверят и частично, при необходимости, заменят шпалы;
- обновят предупредительную разметку на лестничных маршах станций;
- выполнят малярные и слесарные работы по кузову и частично отремонтируют двери вагонов;
- проведут дефектоскопию сварных швов;
- частично обновят обивку пассажирских сидений с полной комплексной очисткой;
- обследуют и отрегулируют пневмосистему вагонов;
- обеспечат надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.
"Кроме того, вагоны пройдут статические и динамические испытания под повышенной нагрузкой. Из-за сложной тросовой системы и большого веса вагонов демонтаж подвижного состава проводиться не будет. Все работы будут выполнены непосредственно на станциях и в межстанционной зоне", – добавили в пресс-службе.
Как писал OBOZ.UA, в Киеве до 1 августа будет частично ограничено движение по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе. На этом участке будут проводить ремонт дороги.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!