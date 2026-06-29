В Киеве на месяц ограничат движение по оживленному проспекту, возможны пробки: названа причина
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В Киеве с 29 июня по 1 августа будет частично ограничено движение по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе. На этом участке будут проводить ремонт дороги.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Что известно
"С 29 июня по 1 августа, с 9:00 до 18:00, будет частично ограничено движение по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе столицы. Об этом сообщают в КК "Киевавтодор", – рассказали в пресс-службе.
В КГГА уточнили, что специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке от моста через реку Десенку до улицы Братиславской в направлении Троещины. Движение транспорта будет ограничиваться по полосам на отдельных участках.
В коммунальной корпорации принесли извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева до 15 июля будет частично ограничено движение по бульвару Леси Украинки. На этом участке будут устанавливать дорожные ограждения на разделительной полосе.
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