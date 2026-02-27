Голос весны: в Чернобыльской зоне уже можно услышать яркую птичку-имитатора. Видео

В Чернобыльской зоне с увеличением светового дня можно услышать звонкий "голос весны". Чиж, а речь идет именно о нем, подвижная, ярко-желтая птичка, которая не поет "по нотам" и умеет имитировать звуки других пернатых.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Чиж – оживленная, подвижная птичка, которую трудно не заметить. Его пение – это звонкая, переливчатая смесь чириканья, посвистов и коротких трелей. Чиж не поет "по нотам", как соловей, зато делает это часто, охотно и с большой фантазией: в его песне можно услышать элементы пения других птиц, ведь он умелый имитатор", – говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты Заповедника, активнее всего чиж поет в конце зимы и в начале весны, когда еще холодно, но световой день уже увеличивается. Именно тогда его голос звучит особенно уместно, будто маленький анонс весны среди голых крон.

"Необычная, ярко-желтая окраска, которая встречается у чижей, делает такого певца еще более заметным. Но независимо от цвета оперения, главная его "визитная карточка" – это характерное жизнерадостное пение", – резюмировали в пресс-службе.

Исследование Чернобыльской зоны

В зоне отчуждения можно встретить хищника, который отличается высоким уровнем интеллекта. Выдра речная, а речь идет именно о ней, живет преимущественно в воде, является азартным охотником – ловит добычи больше, чем ей надо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне тропы, которые вытаптывают редкие дикие лошади Пржевальского, часто используют другие животные. Например, фотоловушки зафиксировали, как по этим "дорогам" бегают лисы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!