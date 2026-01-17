В Киеве без тепла после российской атаки остаются около 50 домов: Кличко рассказал подробности. Видео

В Киеве по состоянию на утро субботы, 17 января, около 50 многоэтажных домов остаются без отопления после террористической атаки РФ, которая произошла 9 января. Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы вернуть тепло жителям города.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Ситуация с энергоснабжением, к сожалению, остается сложной.

Что известно

"Заехал утром на один из опорных пунктов тепловиков, откуда бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных. Коммунальщики работают круглосуточно. Поблагодарил их за труд", – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что по состоянию на утро субботы, 17 января, без тепла остаются около 50 домов из 6 тысяч, которые оставались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января.

Городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

Отключение света в Киеве

В Киеве обеспечат круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания. Такие аптеки будут работать в каждом районе столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 13 января, с утра после очередной российской террористической атаки действуют экстренные отключения света. В городе подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где жители столицы, в частности, могут подзарядить гаджеты.

