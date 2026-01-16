В Киеве часть аптек будет работать даже во время длительных отключений света: адреса

В Киеве обеспечат круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания. Такие аптеки будут работать в каждом районе столицы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики продолжают ремонтные работы.

Что известно

"На случай длительного отсутствия электроснабжения в столице определили перечень дежурных аптечных пунктов КП "Фармация", которые будут работать круглосуточно. Сейчас все аптеки сети работают в штатном режиме, по собственным графикам", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что 6 заведений, расположенных на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян 24/7. Аптечные пункты будут работать в разных районах Киева – на левом и правом берегах – непосредственно в корпусах медучреждений.

Как отметили в Департаменте здравоохранения, это гарантирует, что даже в условиях полного обесточивания города пациенты и жители смогут приобрести жизненно необходимые медикаменты, инсулины и средства медицинского назначения. Киевлянам советуют иметь при себе наличные, поскольку во время обесточивания банковские терминалы могут работать с перебоями.

Чтобы узнать адреса на сайте КГГА, перейдите по ссылке (нажмите).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 13 января, с утра после очередной российской террористической атаки действуют экстренные отключения света. В городе подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где жители столицы, в частности, могут подзарядить гаджеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!