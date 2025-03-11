В Киеве 10 марта зафиксировали очередной температурный рекорд: известны подробности

В Киеве в понедельник, 10 марта, климатологи зафиксировали очередной температурный рекорд. В этот день воздух в городе прогрелся до +17,8 °С, что выше, чем в 1914 году для этой даты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Последняя неделя погода все больше соответствует концу апреля.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев 10 марта в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты", – сообщили синоптики.

Отмечается, что в понедельник температура воздуха после полудня достигла отметки +17,8°С, что на 0,9°С выше, чем в 1914 году.

Добавим, в Киеве с 7 по 9 марта включительно климатологи зафиксировали сразу пять температурных рекордов. В частности, в пятницу воздух прогрелся до +20,2°С, что на 3,9°С выше 20 лет назад для этой даты.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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