В Киеве с 7 по 9 марта зафиксировали сразу пять температурных рекордов: известны подробности

В Киеве с 7 по 9 марта включительно климатологи зафиксировали сразу пять температурных рекордов. В частности, в пятницу воздух прогрелся до +20,2°С, что на 3,9°С выше 20 лет назад для этой даты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля.

"По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев с 7 по 9 марта в столице было зафиксировано пять температурных рекордов", – говорится в сообщении.

Так, 7 марта максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,2°С, что на 3,9°С выше, чем в 1995 году для этой даты.

В субботу, 8 марта, максимальная температура воздуха после полудня достигла +18,8°С, что на 1,1°С выше, чем в 2019 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 2,0°С, а климатическую норму – на 10,6°С.

В воскресенье, 9 марта, максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,0°С, что на 2,7°С выше, чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 0,7°С, а климатическую норму – на 9,4°С.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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