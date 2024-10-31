В КГГА рассказали, кто и когда будет восстанавливать усадьбу Зеленских в Киеве. Фото и видео

Владельцы за свой счет восстановят снесенную летом усадьбу Зеленских на улице Конисского, 22. Это будет возможно после окончания следствия, открытого по факту уничтожения исторического здания.

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Об этом на брифинге сообщила директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева, сообщил корреспондент OBOZ.UA. В настоящее время эта территория круглосуточно охраняется полицией.

Двухэтажную усадьбу Зеленских, которое расположено на улице Конисского, 22, разрушили 19 июля без согласования с КГГА. Дом был построен в конце 19 века из дерева и обложен кирпичом.

К сожалению, здание не имело охранного статуса от государства, однако его уничтожение вызвало большой общественный резонанс. Статус памятника архитектуры местного значения усадьба получила через четыре дня после сноса.

"Мы обратились в суд по факту самовольного сноса. Было открыто уголовное производство, остатки здания были арестованы. После общественного резонанса, владельцы здания сами обратились в КГГА с предложением отстроить в первоначальном виде усадьбу, которая была снесена ими. С владельцем заключен меморандум, который определяет общие условия восстановления. Мы нашли архитектора-реставратора, ныне занимающегося делом", – отметили Соловьева.

Со своей стороны архитектор Богдан Юрченко сообщил, что в настоящее время предполагается проведение архитектурных измерений и инженерных исследований, а также обследование сохранившейся части дома. Однако сейчас невозможно приступить из-за того, что здание является вещественным доказательством в уголовном производстве.

Как пояснили в пресс-службе полиции Киева, пока идет следствие, разбор строительных завалов и проведение архитектурной экспертизы проводить нельзя.

"В настоящее время осуществляется следствие, в рамках уголовного производства. Мы круглосуточно охраняем вещественные доказательства. Как только все процедуры будут завершены – разрешение на проведение экспертизы будет предоставлено", - резюмировала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

Усадьба Зеленских – деревянное, обложенное кирпичом здание, построенное в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Это одно из старейших построек улицы. Известна она стала благодаря тому, что в период с 1911 по 1915 годы здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении усадьбы.

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