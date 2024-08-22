Усадьбу Зеленских рекомендовали внести в Госреестр недвижимых памятников Украины: в КГГА рассказали подробности

Усадьбу Зеленских в Киеве рекомендовали внести в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины. Соответствующие рекомендации были предоставлены в четверг, 22 августа, во время заседания Консультативного совета по охране культурного наследия.

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Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА. Историческое здание было построено в 1890 году.

"Консультативный совет на основании обращения Министерства культуры и информационной политики Украины и рекомендаций Экспертной комиссии рассмотрел обновленную и дополненную учетную документацию на усадьбу Зеленского и рекомендовал занести этот объект в Перечень объектов культурного наследия. Город и дальше будет прилагать все усилия для сохранения исторического наследия Киева в рамках действующего законодательства", – подчеркнула Сторостенко.

В КГГА напомнили, что учетная документация на "Дом Евмения Зеленского" предварительно рассматривалась во время заседания Консультативного совета 22 июля. Однако документация не отвечала требованиям Порядка учета объектов культурного наследия, соответственно, Консультативный совет рекомендовал доработать эти материалы.

Также 23 июля Департамент охраны культурного наследия КГГА и владельцы исторического здания, несанкционированно разрушенного 19 июля, подписали Меморандум о восстановлении здания. Последние, согласно подписанному документу, обязуются восстановить ее в том виде, который она имела.

Несмотря на это город все равно будет судиться с владельцами и застройщиками, чтобы иметь законные рычаги влияния, чтобы он выполнил обязательство отстроить усадьбу. И для сохранения здания будет инициировать его внесение в реестр памятников.

"Что касается усадьбы Барбана, то документацию на этот объект также дополнили. Теперь в учетной карточке указана как градостроительная, так и архитектурная и историческая ценность дома. Он является характерным образцом одноэтажного особняка начала XX века. А историческая ценность здания связана с выдающимися деятелями медицины, культуры и искусств", – добавила Старостенко.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города. Речь идет о усадьбе Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенную в 1890 году.

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