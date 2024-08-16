В КГГА рассказали, когда возобновят строительство линии метро на Виноградарь в Киеве

Подрядная компания выполнит работы по строительству линии столичного метро на Виноградаре за собственные средства. Оплата будет производиться только после необходимых проверок.

Видео дня

Об этом рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает телеканал Киев. Ожидается, что строительство подземки начнется в октябре.

"Надеемся, что начнем работы в этом году, а на объемные работы выйдем в 2025 году. У нас основными критериями отбора подрядной организации было то, что подрядная организация выполняет собственные средства. Только после этого они предоставляют акты выполненных работ, обязательно должны быть проверены государственной экспертизой, которая подтвердит эффективную работу", – рассказал Кандибор.

Он отметил, что прием и оплата проделанной работы будут осуществлены только после проведения экспертизы и проверки качества проделанной работы.

"Наш договор не предусматривает авансирование. Будет факт оплаты средств после того, как будут выполнены работы и проверены экспертизой. В октябре начнется активная фаза работ", – добавил Кандибор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве через несколько недель могут начаться испытания тоннелей метро на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". Полноценно движение поездов планируется запустить в начале сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!