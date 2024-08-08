Кличко рассказал, когда начнутся испытания тоннелей метро между "Лыбидской" и "Демеевской"

В Киеве через несколько недель могут начаться испытания тоннелей метро на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". Полноценно движение поездов планируется запустить в начале сентября.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала Киев. Работы на этом объекте продолжаются круглосуточно.

"Я надеюсь, что через несколько недель уже начнутся испытания тоннеля (между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". – Ред.) и в начале сентября мы сможем открыть движение транспорта снова на Теремки. Метрополитен будет работать. Это ключевой вопрос, который сегодня интересует жителей этого района", – подчеркнул Кличко.

Также мэр добавил, что ожидает, что испытания и пробное движение по ветке метро пройдут без форс-мажоров и по плану.

"Я, как и в прошлый раз, озвучивал, также еще раз снова спрашивал у подрядчиков и они говорят, что к началу сентября движение метрополитена мы сможем восстановить", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве круглосуточно продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". В частности, специалисты уже построили 27 метров новой конструкции тоннеля.

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